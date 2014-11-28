全球航运：波罗的海乾散货运价指数大跌，因海岬型船运价重挫

路透11月28日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周三大跌，因海岬型船运价重挫。

乾散货运价指数大跌34点，或2.86%，报1,153点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 跌196点，或8.35%，至2,151点。日均获利暴跌1,472美元，报15,407美元，该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。

波罗的海巴拿马型船运价指数 升21点，或1.91%，报1,120点。日均获利升160美元，至8,943美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

超灵便型船运价指数 上扬2点，报986点。灵便型船运价指数 上涨4点，至491点。(完)