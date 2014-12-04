全球航运：波罗的海乾散货运价指数重挫，因较大型船运价走软

路透12月4日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周四重挫，因海岬型船和巴拿马型船运价走软。

乾散货运价指数重跌60点，或5.56%，报1,019点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 暴跌225点，或约13%，至1,452点。日均获利暴跌2,087美元，报10,685美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。

波罗的海巴拿马型船运价指数 跌11点，或约1%，报1,097点。日均获利降85美元，至8,750美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。(完)