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货币新闻 | 2014年 12月 12日 星期五 23:24 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数进一步下滑，因较大型船运费重挫

路透12月12日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周五续跌，因海岬型船和巴拿马型船运价进一步走软。

乾散货运价指数跌24点，或2.71%，报863点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 暴跌116点，或约13.2%，至763点。日均获利骤降704美元，报6,139美元。

波罗的海巴拿马型船运价指数 跌25点或2.44%，报1,001点。日均获利降203美元，至7,976美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。(完)

(编译 李军; 审校 王丽鑫)
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