全球航运：波罗的海乾散货运价指数续挫，因较大型船运费走软

标题新闻：德银因英软退欧前景，将英镑预估从今年底降至1.06美元上调至明年最多降至1.14美元
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路透12月15日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周一续跌，因海岬型船和巴拿马型船运价进一步走软。
乾散货运价指数跌18点，或约2%，报845点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 暴跌104点，或约13.63%，至659点。日均获利骤降456美元，报5,683美元。
波罗的海巴拿马型船运价指数 跌21点或2.1%，报980点。日均获利降166美元，至7,810美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
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