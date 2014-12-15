全球航运：波罗的海乾散货运价指数续挫，因较大型船运费走软

路透12月15日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周一续跌，因海岬型船和巴拿马型船运价进一步走软。

乾散货运价指数跌18点，或约2%，报845点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。