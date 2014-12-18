全球航运：波罗的海乾散货运价指数续挫，海岬型船运价指数再创新低

路透12月18日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周四续挫，因海岬型船运价指数继续刷新低位。

乾散货运价指数跌13点，或1.57%，报814点，过去两周暴跌约20%。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 跌54点，或9.46%，至517点，此为波罗的海贸易海运交易所自1999年3月收集数据以来的纪录新低。日均获利骤降277美元，报5,117美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

大西洋船运需求萎靡已经拖累海岬型船航运一段时间，获利在过去一个月就崩跌了约78%。

波罗的海巴拿马型船运价指数 也连续下挫13天，周四下滑16点或1.69%，报929点。日均获利降121美元，至7,405美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

超灵便型船运价指数 下滑7点，报925点。灵便型船运价指数 持稳在496点。(完)