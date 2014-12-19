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货币新闻 | 2014年 12月 20日 星期六 04:09 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数续挫，海岬型船运价指数屡创新低

路透12月19日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周五续挫，因海岬型船运价指数继续刷新低位。

乾散货运价指数跌11点，或1.35%，报803点，过去两周暴跌约20%。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 跌29点，或5.61%，至488点，此为波罗的海贸易海运交易所自1999年3月收集数据以来的纪录新低。日均获利骤降153美元，报4,964美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 也连续下挫14天，周五下滑22点或2.37%，报907点。日均获利降176美元，至7,229美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

超灵便型船运价指数 下滑8点，报917点。灵便型船运价指数 小涨1点，报497点。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)
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