全球航运：波罗的海乾散货运价指数续挫，海岬型船运价指数屡创新低

金砖国家：4月19日股汇市收盘纵览
路透4月20日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月19日(周三)走势纵览。
路透12月19日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周五续挫，因海岬型船运价指数继续刷新低位。
乾散货运价指数跌11点，或1.35%，报803点，过去两周暴跌约20%。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 跌29点，或5.61%，至488点，此为波罗的海贸易海运交易所自1999年3月收集数据以来的纪录新低。日均获利骤降153美元，报4,964美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
波罗的海巴拿马型船运价指数 也连续下挫14天，周五下滑22点或2.37%，报907点。日均获利降176美元，至7,229美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
超灵便型船运价指数 下滑8点，报917点。灵便型船运价指数 小涨1点，报497点。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
路透4月20日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月19日(周三)走势纵览。
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月20日(四) 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 4月15日当周 24.2 23.4 四周均值(万人) -- 24.725 续请失业金人数(万人) 4月8日当周 202 202.8 1230 美国费城联储制造业指数 4月 25.0 32.8 1400 美国领先指标(较前月) 3月 +0.2% +0.6% 4月21日(
--白糖期权周三在郑州商品交易所上市交易，这是自豆粕期权后中国国内上市的第二个商品期权。证监会副主席方星海表示，证监会将以市场需求为导向，适时批准交易所推出更多期货期权新品种，更好地满足实体经济定价和风险管理的需要。