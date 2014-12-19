全球航运：波罗的海乾散货运价指数续挫，海岬型船运价指数屡创新低

《中国报摘》--中国证券报4月20日

--白糖期权周三在郑州商品交易所上市交易，这是自豆粕期权后中国国内上市的第二个商品期权。证监会副主席方星海表示，证监会将以市场需求为导向，适时批准交易所推出更多期货期权新品种，更好地满足实体经济定价和风险管理的需要。