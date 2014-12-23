全球航运：波罗的海乾散货运价指数续挫，因海岬型船运价创新低

路透12月23日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周二进一步下滑，因海岬型船运价指数刷新低点，尽管日均获利略有反弹。

乾散货运价指数跌6点，或0.76%，报788点，过一个月暴跌约40%。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 跌8点，或1.67%，至472点，此为波罗的海贸易海运交易所自1999年3月收集数据以来的纪录新低。日均获利在逾一个月内首见上升，上涨14美元，报4,910美元，过去一个月已经崩跌了约78%。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 下滑19点或2.13%，报872点。日均获利降147美元，至6,953美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。(完)