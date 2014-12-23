全球航运：波罗的海乾散货运价指数续挫，因海岬型船运价创新低

中国债市动态：现券波动微弱但IRS小涨，一级进出口行新债需求尚可
路透上海4月27日 - 中国银行间债市周四早盘现券波动微弱，不过利率互换则小幅上涨。交易人士表示，临近月末，央行公开市场终止此前连续投放格局，七天回购定盘利率上涨50个基点，带动利率互换上涨2-3个基点，相较之下现券变化有限，主要利率债收益率波动均在一个基点附近。
路透12月23日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周二进一步下滑，因海岬型船运价指数刷新低点，尽管日均获利略有反弹。
乾散货运价指数跌6点，或0.76%，报788点，过一个月暴跌约40%。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 跌8点，或1.67%，至472点，此为波罗的海贸易海运交易所自1999年3月收集数据以来的纪录新低。日均获利在逾一个月内首见上升，上涨14美元，报4,910美元，过去一个月已经崩跌了约78%。该型船舶的通常运载量为15万吨。
波罗的海巴拿马型船运价指数 下滑19点或2.13%，报872点。日均获利降147美元，至6,953美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。(完)
(编译 李军; 审校 李婷仪)
路透上海4月27日 - 中国银行间债市周四早盘现券波动微弱，不过利率互换则小幅上涨。交易人士表示，临近月末，央行公开市场终止此前连续投放格局，七天回购定盘利率上涨50个基点，带动利率互换上涨2-3个基点，相较之下现券变化有限，主要利率债收益率波动均在一个基点附近。
路透北京4月27日 - 人民币兑美元即期周四早盘走贬，中间价跌至两周新低。交易员称，尽管美国总统特朗普减税计划让美元指数微跌，但人民币并未走升反而下滑，主要是跟随离岸CNH的走势，盘中大行则适度提供流动性满足客盘购汇需求。
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