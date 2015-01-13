全球航运：波罗的海乾散货运价指数大涨，受海岬型船运价飙升提振

欧洲股市：从上日触及的20个月高位回落，苹果供应商股价下跌
丹麦制药商诺和诺德是升幅最大的STOXX 600指数成份股，上涨6.8%，此前公司公布首季盈利好于预期，且上调其全年财测。
路透1月13日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周二连续第二日上涨，主要因海岬型船运价指数飙升带动。
乾散货运价指数上涨39点，或5.4%，报762点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
该指数周一录得近两个月首次上涨，自去年11月20日暴跌了47%。
波罗的海海岬型船运价指数 飙升164点，或44%，至537点，创去年10月28日来最大单日升幅。日均获利扬升1,634美元，报7,021美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
波罗的海巴拿马型船运价指数 升4点，或0.5%，报766点。日均获利升31美元，至6,113美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
波罗的海超灵便型船指数 回落15点，报763点。灵便型船指数 下降6点，报435点。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
丹麦制药商诺和诺德是升幅最大的STOXX 600指数成份股，上涨6.8%，此前公司公布首季盈利好于预期，且上调其全年财测。
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