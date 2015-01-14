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货币新闻 | 2015年 1月 14日 星期三 23:06 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下滑，受较小型船舶指数下跌拖累

路透1月14日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周三小跌，因超灵便型船和灵便型船运价下滑。

乾散货运价指数跌5点，或0.66%，报757点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 升20点，或3.72%，至557点。日均获利持稳在7,021美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 持平，报766点。日均获利升5美元，至6,118美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海超灵便型船指数 回落11点，报752点。灵便型船指数 下降6点，报429点。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)
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