全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因巴拿马型和较小型船运价上升

《汇市简讯》欧洲盘初：特朗普政策疑虑打压美元和美债收益率
* 日经指数跌1.29%，沪综指涨0.16%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.36%，美国原油期货跌0.11%，美国10年期公债收益率报2.43%
路透3月17日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周二上涨，受巴拿马型船和较小型船舶运价上升支撑。
乾散货运价指数升4点，或0.71%，报568点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 跌6点，或1.61%，至366点。日均获利下跌58美元，至3,864美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
波罗的海巴拿马型船运价指数 升7点或1.19%，报595点，日均获利增加52美元，至4,770美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
波罗的海超灵便型船指数 升5点，报616点。灵便型船指数 涨5点，报375点。超灵便型船日均获利上升61美元，至6,446美元。灵便型船日均获利上升91美元，至5,496美元。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
* 日经指数跌1.29%，沪综指涨0.16%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.36%，美国原油期货跌0.11%，美国10年期公债收益率报2.43%
路透1月23日 - 日本股市周一收跌逾1%，因日圆上涨拖累出口股下跌，而美国新任总统特朗普的贸易保护主义立场也令市场人气受抑。
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