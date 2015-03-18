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亚洲 | 2015年 3月 18日 星期三 23:53 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，续因巴拿马型和较小型船需求增加

路透3月18日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周三上涨，受巴拿马型船和较小型船舶需求上升支撑。

乾散货运价指数升3点，或0.53%，报571点，今年迄今大跌约26%。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 跌9点，或2.46%，至357点。日均获利下跌71美元，至3,793美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 升9点或1.51%，报604点，日均获利增加67美元，至4,837美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海超灵便型船指数 升7点，报623点。灵便型船指数 涨3点，报378点。超灵便型船日均获利上升65美元，至6,511美元。灵便型船日均获利上升58美元，至5,554美元。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)
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