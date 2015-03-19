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亚洲 | 2015年 3月 20日 星期五 00:07 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因需求普遍增加

路透3月19日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周四上涨，因对各类型船舶的需求增加。

乾散货运价指数升13点，或2.28%，报584点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海巴拿马型船运价指数 升9点或1.49%，报613点，日均获利增加76美元，至4,913美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海海岬型船运价指数 急增50点，或14.01%，至407点。日均获利增长255美元，至4,048美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海超灵便型船指数 升4点，报627点。灵便型船指数 涨5点，报383点。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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