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亚洲 | 2015年 3月 21日 星期六 00:09 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因各类型船舶运费普涨

路透3月20日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周五上涨，因各类型船舶运费普涨。

乾散货运价指数升7点，或1.2%，报591点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 增16点，或3.93%，至423点。日均获利增长126美元，至4,174美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 升4点或0.65%，报617点，日均获利增加28美元，至4,941美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海超灵便型船指数 升8点，报635点。灵便型船指数 涨1点，报384点。(完)

(编译 李军; 审校 母红)
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