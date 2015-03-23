全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型及较小型船舶运费上升

《全球汇市》美元兑欧元下滑，因法国大选乐观情绪盖过美就业数据惊喜
路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。
路透3月23日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周一上涨，因海岬型及较小型船舶运费上升。
乾散货运价指数升3点，或0.51%，报594点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 增12点，或2.84%，至435点。日均获利增长33美元，至4,207美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
波罗的海巴拿马型船运价指数 持稳在617点，日均获利微跌1美元，至4,940美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
波罗的海超灵便型船指数 升5点，报640点。灵便型船指数 涨2点，报386点。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。