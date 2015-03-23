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亚洲 | 2015年 3月 24日 星期二 00:19 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型及较小型船舶运费上升

路透3月23日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周一上涨，因海岬型及较小型船舶运费上升。

乾散货运价指数升3点，或0.51%，报594点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 增12点，或2.84%，至435点。日均获利增长33美元，至4,207美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 持稳在617点，日均获利微跌1美元，至4,940美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海超灵便型船指数 升5点，报640点。灵便型船指数 涨2点，报386点。(完)

(编译 李军; 审校 母红)
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