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亚洲 | 2015年 3月 26日 星期四 23:45 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数持平，航运市场活动沉闷

路透3月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周四持平，因航运市场活动沉闷。

乾散货运价指数持稳在598点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 升1点，或0.22%，至456点。日均获利增10美元，至4,330美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 跌3点或0.5%，报599点，日均获利跌29美元，至4,794美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海超灵便型船指数 持平在648点。灵便型船指数 持稳在390点。(完)

(编译 李军; 审校 母红)
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