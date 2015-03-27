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亚洲 | 2015年 3月 27日 星期五 23:09 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下滑，因需求低迷令运费降低

路透3月27日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周五下滑，因航运市场需求低迷，令各类型船舶运费多数下滑。

乾散货运价指数跌2点，报596点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 持平在456点。日均获利跌40美元，至4,290美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 跌2点或0.33%，报597点，日均获利跌16美元，至4,778美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海超灵便型船指数 跌1点，报647点。灵便型船指数 持稳在390点。(完)

(编译 李军; 审校 母红)
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