全球航运：波罗的海乾散货运价指数走低，因各类型船舶需求低迷

路透4月2日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周四走低，因各类型船舶运价受需求低迷拖累。

乾散货运价指数跌8点或1.34%，报588点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 下滑9点，报454点。日均获利降87美元，至4,218美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 跌7点，报589点，日均获利下降54美元，至4,708美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海超灵便型船指数 下挫10点，报636点。灵便型船指数 跌3点，报386点。(完)