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亚洲 | 2015年 4月 7日 星期二 23:15 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数走低，因各类型船舶运价回落

路透4月7日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周二走低，因各类型船舶运价回落。

乾散货运价指数跌5点或0.85%，报583点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 下滑6点，报448点。日均获利降68美元，至4,150美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 跌5点，报584点，日均获利下降43美元，至4,665美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海灵便型船指数 跌1点，报385点。超灵便型船指数 下挫5点，报631点。(完)

(编译 母红; 审校 利棣儿)
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