全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型船运价劲升

路透5月11日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周一小幅上扬，因海岬型船运价走坚。

乾散货运价指数升4个点，至578点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 劲涨44点，或7.14%，报660点，此为2月11日来最高。日均获利攀升211美元，至4,948美元。该型船舶的通常运载量为15万吨

波罗的海巴拿马型船运价指数 挫8点，或1.35%，报586点，日均获利下降64美元，至4,670美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海灵便型船指数 跌1点，至328点。超灵便型船指数 跌1点，报617点。(完)