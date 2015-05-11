全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型船运价劲升

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透5月11日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周一小幅上扬，因海岬型船运价走坚。
乾散货运价指数升4个点，至578点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 劲涨44点，或7.14%，报660点，此为2月11日来最高。日均获利攀升211美元，至4,948美元。该型船舶的通常运载量为15万吨
波罗的海巴拿马型船运价指数 挫8点，或1.35%，报586点，日均获利下降64美元，至4,670美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
波罗的海灵便型船指数 跌1点，至328点。超灵便型船指数 跌1点，报617点。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。