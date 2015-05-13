全球航运：波罗的海乾散货运价指数上升，因多数船型运价上涨

路透5月13日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周三上涨，受助于多数船舶运费上涨。

乾散货运价指数升45个点，至634点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 劲涨211点，或28.9%，报942点。日均获利攀升1,580美元，至6,976美元，为1月29日来最高。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 小涨1点，报584点。日均获利升12美元，至4,661美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海灵便型船指数 跌1点，至326点。超灵便型船指数 升5点，报624点。(完)