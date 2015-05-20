全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因大型船舶运费下降

路透5月20日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周三下滑，因多数类型船舶的运费下降。

乾散货运价指数下跌14个点，或2.26%，至606点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 下跌34点，或3.68%，报889点。日均获利下降428美元，至6,135美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 下滑9点，或1.57%，报565点。日均获利下降70美元，至4,523美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海灵便型船指数 升1点，至326点。超灵便型船指数 跌2点，报623点。(完)