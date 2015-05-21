全球航运：波罗的海乾散货运价指数续跌，因大型船舶运费下降

路透5月21日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周四续跌，因较大型船舶的运费下降。

乾散货运价指数下跌14个点，或2.31%，至592点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 下跌45点，或5.06%，报844点。日均获利下降470美元，至5,665美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 下滑9点，或1.59%，报556点。日均获利下降77美元，至4,446美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海灵便型船指数 升1点，至327点。超灵便型船指数 升1点，报624点。(完)