全球航运：波罗的海乾散货运价指数续跌，因大型船舶运费疲弱

路透5月22日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周五续跌，因较大型船舶的运费下降。

乾散货运价指数下跌6个点，或1.01%，至586点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 下跌28点，或3.32%，报816点。日均获利下降207美元，至5,458美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 下滑7点，或1.26%，报549点。日均获利下降55美元，至4,391美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海灵便型船指数 持平，报327点。超灵便型船指数 升3点，报627点。(完)