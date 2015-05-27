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货币新闻 | 2015年 5月 27日 星期三 23:56 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上扬，因海岬型船运费反弹

路透5月27日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周三在连跌七日后反弹，因海岬型船运费上扬。

乾散货运价指数上扬3个点，或0.51%，至587点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 攀升17点，或2.11%，报823点。日均获利上涨139美元，至5,575美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 下滑10点，或1.85%，报530点。

波罗的海灵便型船指数 持平，报327点。超灵便型船指数 升4点，报635点。(完)

(编译 母红; 审校 利棣儿)

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