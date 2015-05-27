全球航运：波罗的海乾散货运价指数上扬，因海岬型船运费反弹

标题新闻：阿曼预计今年底前油价将触及每桶60-70美元--阿曼石油部次长
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路透5月27日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周三在连跌七日后反弹，因海岬型船运费上扬。
乾散货运价指数上扬3个点，或0.51%，至587点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 攀升17点，或2.11%，报823点。日均获利上涨139美元，至5,575美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
波罗的海巴拿马型船运价指数 下滑10点，或1.85%，报530点。
波罗的海灵便型船指数 持平，报327点。超灵便型船指数 升4点，报635点。(完)
(编译 母红; 审校 利棣儿)
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路透新加坡1月23日 - 亚洲柴油和航煤价差周一下跌，交易商表示，因中国加大出口使得供给充足，盖过了一系列炼厂停产事件的影响。
德国央行总裁魏德曼对于欧洲央行量化宽松计画的抨击力道猛烈，称这让债台高筑的政府获得融资，且有可能导致金融市场泡沫膨胀、最终造成高通胀。(完)