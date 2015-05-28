全球航运：波罗的海乾散货运价指数上扬，因较小型船舶运费上升

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透5月28日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周四上涨，因较小型船舶运费上升。
乾散货运价指数上扬1个点，或0.17%，至588点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 跌6点，或0.73%，报817点。日均获利跌11美元，至5,564美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
波罗的海巴拿马型船运价指数 下滑5点，或0.94%，报525点。日均获利跌42美元，至4,202美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
波罗的海灵便型船指数 升1点，报328点。超灵便型船指数 升7点，报642点。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
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