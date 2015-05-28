全球航运：波罗的海乾散货运价指数上扬，因较小型船舶运费上升

路透5月28日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周四上涨，因较小型船舶运费上升。

乾散货运价指数上扬1个点，或0.17%，至588点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 跌6点，或0.73%，报817点。日均获利跌11美元，至5,564美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 下滑5点，或0.94%，报525点。日均获利跌42美元，至4,202美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海灵便型船指数 升1点，报328点。超灵便型船指数 升7点，报642点。(完)