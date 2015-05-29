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货币新闻 | 2015年 5月 29日 星期五 23:12 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数连升三日，因较小型船舶运费上升

路透5月29日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周五连升第三日，因较小型船舶运费上升。

乾散货运价指数上升1个点，或0.17%，至589点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 跌7点，或0.86%，报810点。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 下滑1点，或0.19%，报524点。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海灵便型船指数 升3点，报331点。超灵便型船指数 升5点，报647点。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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