全球航运：波罗的海乾散货运价指数持稳，因航运活动迟滞

路透6月1日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周一连升持稳，因航运活动迟滞。

乾散货运价指数持平在589点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 跌6点，或0.74%，报804点。日均获利跌57美元，至5,460美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 下滑2点，报522点。日均获利跌12美元，至4,179美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海灵便型船指数 升1点，报332点。超灵便型船指数 升5点，报652点。(完)