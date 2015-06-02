全球航运：波罗的海乾散货运价指数小涨，因航运需求增长温和

路透6月2日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周二小升，昨日因航运活动迟滞而持平。

乾散货运价指数上扬2点，或0.34%，报591点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

“尽管订单规模很小，且船舶遭毁坏的情况增加，但乾散货船运市场的前景仍然不确定，主要是因与主要矿业公司生产计划相关的风险，”Jefferies的分析师Douglas Mavrinac周一在一份报告中表示。

波罗的海海岬型船运价指数 升1点，或0.12%，报805点。日均获利增加13美元，至5,473美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 升4点，或0.76%，报528点。日均获利增加42美元，至4,221美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海灵便型船指数 升1点，报332点。超灵便型船指数 也升1点，报653点。(完)