全球航运：波罗的海乾散货运价指数上扬，受助于较大型船舶运费攀升

路透6月3日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周三上扬，因较大型船舶运费攀升。

乾散货运价指数上扬7点，或1.18%，报598点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 升16点，或1.99%，报821点。日均获利增加131美元，至5,604美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

“太平洋市场仍受到良好支持，数家营运商竞争矿商对货船的需求，”航运经纪Fearnleys在一份报告中谈到海岬型船市场时说。

波罗的海巴拿马型船运价指数 也升16点，报544点。日均获利增加129美元，至4,350美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海灵便型船指数 持平在332点。超灵便型船指数 升1点，报654点。(完)