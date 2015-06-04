全球航运：波罗的海乾散货运价指数上扬，受助于巴拿马型船需求增加

《香港报摘》--其他报纸重要消息1月23日
--新意网 执行董事兼行政总裁任景信称，现时管理层的焦点在于新落成的MEGA Plus及即将活化完成的沙田数据中心，首要任务是要赶快招徕客户租用数据中心，该公司暂时尚未有转主板上市计划。
路透6月4日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周四上扬，受助于巴拿马型船需求增加。
乾散货运价指数上扬5点，或0.84%，报603点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 跌3点，或0.37%，报818点。日均获利下滑25美元，至5,579美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
波罗的海巴拿马型船运价指数 升26点，或4.78%，报570点。日均获利增加203美元，至4,553美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
波罗的海灵便型船指数 升1点，报333点。超灵便型船指数 持平，报654点。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
--新意网 执行董事兼行政总裁任景信称，现时管理层的焦点在于新落成的MEGA Plus及即将活化完成的沙田数据中心，首要任务是要赶快招徕客户租用数据中心，该公司暂时尚未有转主板上市计划。
路透北京1月23日 - 为完善国家高速公路网络，深入推进西部大开发，国家发展改革委日前批复宁夏自治区宁东至甜水堡（宁甘界）公路项目，项目估算总投资约为68.62亿元人民币（静态投资约为66.15亿元）。
--截至今日，公募基金2016年四季报披露完毕；去年四季度，基金在行业上更加倾向制造业、金融业等传统配置领域，新兴板块投资吸引力进一步下降；个股方面一批绩优蓝筹股备受追捧，而部分昔日创业板“新贵”则人气急跌。