全球航运：波罗的海乾散货运价指数上扬，受助于巴拿马型船需求增加

路透6月4日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周四上扬，受助于巴拿马型船需求增加。

乾散货运价指数上扬5点，或0.84%，报603点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 跌3点，或0.37%，报818点。日均获利下滑25美元，至5,579美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 升26点，或4.78%，报570点。日均获利增加203美元，至4,553美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海灵便型船指数 升1点，报333点。超灵便型船指数 持平，报654点。(完)