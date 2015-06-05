全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，受助于较大型船运费增加

路透6月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周五上扬，受助于较大型船运费增加。

乾散货运价指数上扬7点，或1.16%，报610点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 大涨47点，或5.75%，报865点。日均获利升36美元，至5,615美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 升26点，或4.56%，报596点。日均获利增加211美元，至4,764美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海灵便型船指数 跌1点，报332点。超灵便型船指数 升2点，报656点。(完)