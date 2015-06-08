全球航运：波罗的海乾散货运价指数持稳，海岬型船运费下滑

路透6月8日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周一持平，海岬型船运费下滑抵消了巴拿马型船运费上涨的影响。

乾散货运价指数持平在610点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 跌9点，或1.04%，报856点。日均获利跌66美元，至5,549美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 升12点，或2.01%，报608点。日均获利增加96美元，至4,860美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海灵便型船指数 跌1点，报331点。超灵便型船指数 跌1点，报655点。(完)