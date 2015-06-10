全球航运：波罗的海乾散货运价指数上扬，受较小型船舶需求增加提振

路透6月10日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周三上涨，受较小型船舶需求增加提振。

乾散货运价指数上升6点，或0.98%，至618点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 跌18点，或2.16%，报816点。日均获利跌122美元，至5,313美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 升32点，或5.08%，报662点。日均获利增加252美元，至5,282美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海灵便型船指数 升2点，报333点。超灵便型船指数 升7点，报661点。(完)