全球航运：波罗的海乾散货运价指数连升七日，因所有船舶运价上涨

路透6月17日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周三连续第七天上涨，因所有船舶运价攀升带来支撑。

乾散货运价指数上升44点，或6.46%，至725点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 升141点，或15.6%，报1,045点。日均获利上升1,048美元，至6,155美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 升45点，或5.83%，报817点。日均获利增加350美元，至6,511美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海灵便型船指数 升4点，报349点。超灵便型船指数 升11点，报706点。(完)