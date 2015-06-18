全球航运：波罗的海乾散货运价指数连升八日，因所有船舶运价齐升

路透6月18日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周四连续第八天上涨，因所有船舶运价攀升带来支撑。

乾散货运价指数上升48点，或6.62%，至773点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 升189点，或18.09%，报1,234点。日均获利上升1,404美元，至8,607美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 升30点，或3.67%，报847点。日均获利增加240美元，至6,751美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海灵便型船指数 升2点，报351点。超灵便型船指数 升9点，报715点。(完)