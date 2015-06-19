全球航运：波罗的海乾散货运价指数连升第九日，因所有船舶运价齐升

路透6月19日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周五连续第九日上涨，受助于四种类型船舶运价全面攀升。

乾散货运价指数上升6点，或0.78%，至779点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 升7点，或0.57%，报1,241点。日均获利上升64美元，至8,671美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 升4点，或0.47%，报851点。日均获利增加31美元，至6,782美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海灵便型船指数 升4点，报355点。超灵便型船指数 升6点，报721点。(完)