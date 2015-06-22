全球航运：波罗的海乾散货运价指数持平，因船舶活动淡静

路透6月22日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周一持平，因各类船舶活动淡静。

乾散货运价指数持平在779点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 升7点，或0.56%，报1,248点。日均获利上升2美元，至8,673美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 下跌6点，或0.71%，报845点。日均获利下挫46美元，至6,736美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海灵便型船指数 持平在355点。超灵便型船指数 升1点，报722点。(完)