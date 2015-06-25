全球航运：波罗的海乾散货运价指数持平在昨日创下的年内高位

路透6月25日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周四持平，昨日上涨至今年最高水平。

乾散货运价指数持平在829点，此为去年12月16日来最高水平。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 升4点，或0.28%，报1,432点。日均获利跌1美元，报10,553美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 下跌2点，报827点。日均获利下挫12美元，至6,597美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海灵便型船指数 上升2点，至361点。超灵便型船指数 持平，报723点。(完)