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货币新闻 | 2015年 6月 26日 星期五 23:51 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数小跌，因海岬型船运价下滑

路透6月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周五小跌，因海岬型船运价下滑。

乾散货运价指数跌6点，或0.72%，报823点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 跌39点，或2.72%，报1,393点。日均获利跌283美元，报10,270美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 升6点，报833点。日均获利升47美元，至6,644美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海灵便型船指数 上升1点，至362点。超灵便型船指数 持平，报723点。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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