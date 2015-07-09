全球航运：波罗的海乾散货运价指数触及七个月高位，因各种船舶运价齐升

路透7月9日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周四触及近七个月高位，因各种船舶运价齐升。

乾散货运价指数上升13点，或1.55%，报853点，这是去年12月12日来最高水准。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 小涨1点，报1,279点。日均获利下降18美元，报9,316美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 升43点，或4.42%，报1,016点，为该指数去年12月12日来首次突破千点大关。日均获利升342美元，至8,094美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海灵便型船指数 上涨4点，至377点。超灵便型船指数 上涨9点，报759点。(完)