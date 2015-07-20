全球航运：波罗的海乾散货运价指数续涨，因各类船舶需求坚挺

路透7月20日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周一触及年内新高，因各类船舶需求强劲。

乾散货运价指数上升19点，或1.81%，报1,067点，这是去年12月3日以来最高。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

该指数自7月7日以来屡创新高。

波罗的海海岬型船运价指数 急升51点或2.9%，报1,763点，为去年12月初以来最高。日均获利上涨400美元，报13,973美元，触及去年12月2日以来最高。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 升8点，报1,170点，日均获利升66美元，至9,327美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。(完)