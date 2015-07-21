全球航运：波罗的海乾散货运价指数升至逾七个月高位，因海岬型船需求坚挺

路透7月21日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周二触及逾七个月新高，主要因海岬型船需求强劲。

乾散货运价指数上升46点，或4.31%，报1,113点，这是去年12月2日以来最高。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

该指数自7月7日以来屡创今年新高。

波罗的海海岬型船运价指数 急升172点或9.76%，报1,935点，为去年12月1月以来最高。日均获利上涨1,480美元，报15,453美元，为去年11月底来首次突破15,000美元关口。该型船舶的通常运载量为15万吨。

“从巴西出运的铁矿石增加是近几日需求改善的关键因素，欧亚市场航运活动也不错，”Clarksons Platou Securities在报告中指出。

波罗的海巴拿马型船运价指数 升9点，报1,179点，日均获利升76美元，至9,403美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。(完)