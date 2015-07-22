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货币新闻 | 2015年 7月 22日 星期三 23:54 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数续创今年新高，因海岬型船需求增加

路透7月22日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周三小涨，主要因海岬型船运费上升。

乾散货运价指数上升5点，或0.45%，报1,118点，这是去年12月2日以来最高。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 升17点或0.88%，报1,952点，为去年12月1月以来最高。日均获利上涨13美元，报15,466美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

不过货代公司Fearnleys表示，近期市场攀升可能停滞，因升势是受到相对清淡的成交量支撑。

波罗的海巴拿马型船运价指数 持平，报1,179点，日均获利跌5美元，至9,398美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海灵便型船指数 上涨1点，至433点。超灵便型船指数 上涨14点，报889点。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)
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