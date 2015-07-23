全球航运：波罗的海乾散货运价指数止升回落，因较大型船舶运费走低

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透7月23日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周四走低，主要因较大型船舶需求疲弱，结束了7月7日以来的连升之势，期间该指数连续刷新年内高位。
乾散货运价指数跌16点，或1.43%，报1,102点，周三触及去年12月2日以来最高。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 回落28点或1.43%，报1,924点。日均获利下降478美元，报14,988美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
波罗的海巴拿马型船运价指数 下跌18点，或1.53%，报1,161点，日均获利跌139美元，至9,259美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
波罗的海灵便型船指数 跌2点，至431点。超灵便型船指数 涨7点，报896点。(完)
(编译 母红; 审校 李军)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。