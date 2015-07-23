全球航运：波罗的海乾散货运价指数止升回落，因较大型船舶运费走低

路透7月23日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周四走低，主要因较大型船舶需求疲弱，结束了7月7日以来的连升之势，期间该指数连续刷新年内高位。

乾散货运价指数跌16点，或1.43%，报1,102点，周三触及去年12月2日以来最高。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 回落28点或1.43%，报1,924点。日均获利下降478美元，报14,988美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 下跌18点，或1.53%，报1,161点，日均获利跌139美元，至9,259美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海灵便型船指数 跌2点，至431点。超灵便型船指数 涨7点，报896点。(完)