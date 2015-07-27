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货币新闻 | 2015年 7月 28日 星期二 01:10 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，主要因海岬型船需求增加

路透7月27日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周一小涨，主要因海岬型船需求增加。

乾散货运价指数升4点，或0.37%，报1,090点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 大涨39点，或2.06%，报1,935点。日均获利上升297美元，报14,900美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 下跌22点，或1.93%，报1,115点，日均获利跌174美元，至8,893美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海灵便型船指数 跌1点，至427点。超灵便型船指数 上升4点，报903点。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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