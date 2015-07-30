全球航运：波罗的海乾散货运价指数下滑，因巴拿马型船及小型船需求疲弱

路透7月30日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周四下滑，因巴拿马型船及小型船需求疲弱。

乾散货运价指数跌4点，或0.36%，报1,100点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 升13点，或0.62%，报2,116点，此为2014年11月28日来最高水准。日均获利上升130美元，报16,024美元，为去年11月27日来首次升穿16,000美元关口。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 下跌25点，或2.34%，报1,044点，日均获利跌201美元，至8,321美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海灵便型船指数 跌1点，至422点。超灵便型船指数 跌6点，报892点。(完)