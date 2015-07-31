全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，受海岬型船运价劲升支撑

路透7月31日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周五上涨，因海岬型船运价上升，抵消了巴拿马型船需求疲弱的影响。

乾散货运价指数升31点，或2.82%，报1,131点，为今年迄今最高。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 升93点，或4.4%，报2,209点，此为2014年11月底来最高水准。日均获利上升1,218美元，报17,242美元，为去年11月26日来最高，本周升幅近16%。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 下跌21点，或2.01%，报1,023点，日均获利跌175美元，至8,146美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海灵便型船指数 升1点，至423点。超灵便型船指数 升7点，报899点。(完)