全球航运：波罗的海乾散货运价指数创今年新高，因海岬型船需求强劲

路透8月3日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周一上涨至今年新高，因海岬型船需求强劲。

乾散货运价指数升20点，或1.77%，报1,151点，为今年迄今最高。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 升99点，或4.48%，报2,308点，此为2014年11月底来最高水准。日均获利上升823美元，报18,065美元，为去年11月26日来最高，本周升幅近16%。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 下跌17点，或1.66%，报1,006点，日均获利跌136美元，至8,010美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海灵便型船指数 升1点，至424点。超灵便型船指数 升1点，报900点。(完)