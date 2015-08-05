全球航运：波罗的海乾散货运价指数续创今年新高，因海岬型船需求强劲

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透8月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周三继续刷新至今年新高，受海岬型船需求持续强劲提振。
乾散货运价指数升22点，或1.83%，报1,222点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 涨92点，或3.66%，报2,604点，此为2014年11月26日来最高水准。日均获利急升722美元，报20,601美元。
Clarksons Platou分析师Frode Morkedal在报告中指出，目前市场费率终于超过多数船主的成本水准。
2008年，海岬型船日均获利一度超过10万美元，今年3月已跌至不到4,000美元，远低于运营成本令船主遭受巨大损失。
Morkedal表示，今年迄今，海岬型船日均获利略低于7,000美元，基本上打平固定运营成本。
波罗的海巴拿马型船运价指数 升4点，或0.4%，报1,005点，日均获利涨33美元，至8,001美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。