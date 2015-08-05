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货币新闻 | 2015年 8月 6日 星期四 00:29 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数续创今年新高，因海岬型船需求强劲

路透8月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周三继续刷新至今年新高，受海岬型船需求持续强劲提振。

乾散货运价指数升22点，或1.83%，报1,222点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 涨92点，或3.66%，报2,604点，此为2014年11月26日来最高水准。日均获利急升722美元，报20,601美元。

Clarksons Platou分析师Frode Morkedal在报告中指出，目前市场费率终于超过多数船主的成本水准。

2008年，海岬型船日均获利一度超过10万美元，今年3月已跌至不到4,000美元，远低于运营成本令船主遭受巨大损失。

Morkedal表示，今年迄今，海岬型船日均获利略低于7,000美元，基本上打平固定运营成本。

波罗的海巴拿马型船运价指数 升4点，或0.4%，报1,005点，日均获利涨33美元，至8,001美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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