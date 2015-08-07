版本:
中国
货币新闻 | 2015年 8月 8日 星期六 01:06 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数微跌，因海岬型船需求减弱

路透8月7日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周五下滑，受海岬型船运价下跌影响。

乾散货运价指数跌1点，或0.08%，报1,200点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 跌2点，报2,512点。日均获利降191美元，报19,482美元。

波罗的海巴拿马型船运价指数 升8点，或0.79%，报1,021点，日均获利涨64美元，至8,127美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海灵便型船指数 升6点，至438点。超灵便型船指数 持平，报904点。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐